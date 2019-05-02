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Финансы 02.05.2019 16:21

Азербайджан с 2020г отказывается от двойного налогообложения доходов с Туркменистаном

Азербайджан и Туркменистан начнут с 1 января 2020 года применять принцип избежании двойного налогообложения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"С 1 января 2020 года принцип отказа от двойного налогообложения на доходы и имущество будет применяться с Туркменистаном. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано 22 ноября 2018 года, 12 марта 2019 года стороны завершили выполнение внутригосударственных процедур для вступления в силу документа", - отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число стран, с которыми Азербайджан применяет принцип избежание двойного налогообложения, достигнет 52. Кроме этого, с еще рядом стран ведутся консультации для подписания соглашений в этом направлении.

А.Азизов

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НАЛОГИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]