Азербайджан с 2020г отказывается от двойного налогообложения доходов с Туркменистаном

Азербайджан и Туркменистан начнут с 1 января 2020 года применять принцип избежании двойного налогообложения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.
"С 1 января 2020 года принцип отказа от двойного налогообложения на доходы и имущество будет применяться с Туркменистаном. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано 22 ноября 2018 года, 12 марта 2019 года стороны завершили выполнение внутригосударственных процедур для вступления в силу документа", - отметили в ведомстве.
Таким образом, общее число стран, с которыми Азербайджан применяет принцип избежание двойного налогообложения, достигнет 52. Кроме этого, с еще рядом стран ведутся консультации для подписания соглашений в этом направлении.
А.Азизов
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