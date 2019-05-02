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Дальнее зарубежье 02.05.2019 16:32

Власти Индии эвакуировали более 800 тыс. человек в связи с приближением циклона "Фани"

Индийские власти провели эвакуацию свыше 800 тыс. человек на востоке страны в связи с угрозой циклона "Фани", идущего со стороны Бенгальского залива, передает агентство Associated Press (AP).

Развернуты более 800 убежищ, а вооруженные силы и береговая охрана приведены в состояние повышенной готовности.

Власти рекомендовали рыбакам не выходить в открытое море и попросили туристов уехать из популярного среди них города Пури в штате Орисса.

Ожидается, что циклон обрушится на побережье в пятницу, причем порывы ветра будут достигать 200 км/ч. Метеорологи прогнозируют серьезные разрушения и сильные затопления.

По мнению метеорологов, регион не сталкивался с настолько сильным циклоном с 1999 года.

AP отмечает, что циклон также должен ударить по Бангладеш, в том числе в районе города Кокс-Базар, где в лагерях беженцев проживают свыше миллиона представителей народности рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЦИКЛОН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]