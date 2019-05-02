Глава МВД Эстонии обвинил президента в излишней эмоциональности

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme) считает, что президент республики Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) излишне эмоциональна, что может отразиться на принятии ею решений в критической ситуации.
Такое заявление М.Хельме сделал, комментируя в четверг на пресс-конференции поведение главы государства, демонстративно вышедшей из зала заседаний парламента во время принятия должностной присяги его однопартийцем, министром внешней торговли и информационных технологий Марти Куузиком (Marti Kuusik).
"Это может себе позволить поддавшаяся эмоциям женщина. Но Керсти Кальюлайд не просто женщина, а президент Эстонской Республики", - сказал лидер консерваторов.
М.Хельме считает, что президент либо не совладала с собой, либо выразила свои политические предпочтения, "а это не соответствует ее должностным обязанностям". "В такой ситуации допустимо задать вопрос, как такой человек поступит в кризисной ситуации?" - сказал он.
"После прочтения одной статьи она настолько эмоционально раздражается", - добавил М.Хельме.
Как сообщалось, в канун принятия 29 апреля должностной присяги новым правительством еженедельник Eesti Ekspress опубликовал статью, в которой утверждалось, что М.Куузик применяет семейное насилие, избивал бывшую жену.
В связи с этими утверждениями прокуратура возбудила уголовное дело, которое на момент приятия присяги не было завершено и подтверждений в отношении этих обвинений официально не было установлено. К тому же сама бывшая жена опровергла эти утверждения.
Тем не менее на волне поднявшейся критики М.Куузик, предпочел все же подать в отставку, чтобы не мешать новому правительству в его работе, не компрометировать партию и заняться доказательством своей невиновности. Он смог пробыть на посту министра всего один день.
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