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Финансы 02.05.2019 16:58

PASHA Bank и Turkish Airlines представили совместный карточный продукт

Азербайджанский PASHA Bank и Turkish Airlines в четверг подписали меморандум о сотрудничестве.

Компании также презентовали новый продукт – карту "PASHA Bank Miles and Smiles", совмещающую в себе дебетовую и мильную карту.

Как отметил директор департамента ритейл-банкинга PASHA Bank Кямран Гейдаров, карту можно будет приобрести с 27 мая. При этом она будет доступна как корпоративным клиентам банка, так и физическим лицам.

"Карта позволит нашим клиентам, оплачивая свои расходы, накапливать мили Turkish Airlines, которые можно обменять на билеты по 308 направлениям, куда авиакомпания осуществляет свои рейсы. Карта будет доступна всем желающим – как корпоративным клиентам банка, так и физическим лицам", - отметил К.Гейдаров в рамках презентации продукта.

Карта будет выпускаться сроком на 3 года в двух вариантах – "MasterCard Black" и "MasterCard Elite", стоимость которых составит 250 и 600 манатов соответственно.

К.Гейдаров отметил, что карта предоставит ее обладателю еще ряд преимуществ – дополнительные мили при использовании в партнерской сети, получение "welcome" миль и приобретение миль авансом с возможностью возврата в течение 18 месяцев.

"Также держатели карточек смогут воспользоваться возможностью ожидания в более чем 1 тыс. бизнес-залах аэропортов, страховкой при путешествиях, услугой консьержа "Chat-box", а также различными скидками до 35% на отели, аренду автомобилей и прочие услуги", - отметил К.Гейдаров.

По его словам, до конца 2019 года планируется реализация свыше 10 тыс. карточек "PASHA Bank Miles and Smiles".

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, КАРТА, МИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]