Киргизские депутаты предлагают запретить добычу урана в стране

Парламент Киргизии в ходе заседания в четверг поручил правительству республики запретить в стране разработку урановых месторождений, передает корреспондент "Интерфакса".
За проект постановления о запрете поиска, разведки и разработки урановых месторождений на территории Киргизии проголосовало 90 из 120 киргизских парламентариев.
Депутаты также поручили правительству Киргизии разработать законопроекты о запрете в стране разведки, разработки и добычи урана.
Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов, выступая перед депутатами, заявил, что решением главы кабинета министров республики Мухаммедкалыя Абылгазиева работа на урановом месторождении Таш-Булак на побережье озера Иссык-Куль (север Киргизии) прекращена.
"У них нет лицензии, и не может быть разговоров о добыче урана. Лицензия компании "ЮрАзия" на разработку урана не выдана", - заявил К.Боронов.
30 апреля около 300 человек пришли к зданию парламента Киргизии на митинг Партии зеленых с призывом к правительству республики запретить разработку урановых месторождений. На митинг собрались жители Бишкека, а также представители Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.
Участники митинга призвали привлечь к ответственности руководство Госкомитета Киргизии по энергетике, промышленности и недропользованию, выдавшего лицензию на разработку урана на Иссык-Куле, "несмотря на то, что работы там были приостановлены в 1980-х годах".
Кроме того, на митинге прозвучали призывы к отзыву некоторых депутатов парламента и привлечению к ответственности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Среди собравшихся были жители Иссык-Кульской области, которые специально приехали в Бишкек, чтобы выразить несогласие с разработкой компанией "ЮрАзия" уранового месторождения Таш-Булак, работы на котором "могут стать угрозой для экологии биосферной территории Иссык-Куль и здоровья населения".
С 19 апреля в Тонском районе Иссык-Кульской области местные жители протестуют против освоения Кызыломпульской урановой площади и месторождения Таш-Булак. Разработкой месторождения занималась компания "ЮрАзия в Кыргызстане". Под давлением общественности 22 апреля премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил приостановить работу на урановом месторождении, 29 апреля утром в социальных сетях появилась фотокопия решения Госкомитета по недропользованию, где говорится об отзыве у компании "ЮрАзия" лицензии на разработку и добычу урана на месторождении Таш-Булак.
Уран добывался в Киргизии в 1950-1970-х годах, затем работы были приостановлены, так как основные запасы были извлечены, а для разработки других месторождений требовались более сложные технологии. На юге и севере республики остались несколько десятков хвостохранилищ, для рекультивации которых республика привлекает средства доноров.
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