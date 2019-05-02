Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление своему польскому коллеге Анджею Дуде в связи с Национальным днем Польши – Днем Конституции.
«Азербайджано-польские отношения имеют богатую историю и добрые традиции. Верю, что поддержание существующего высокого уровня наших межгосударственных политических взаимоотношений послужит крепкой основой продолжительного углубления двустороннего сотрудничества в экономической и культурной областях», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева.
И.Алиев пожелал А.Дуде крепкого здоровья и успехов в деятельности и благополучия и процветания польскому народу.
Р.Бабаев
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