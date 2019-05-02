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Внешняя политика 02.05.2019 17:09

Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление своему польскому коллеге Анджею Дуде в связи с Национальным днем Польши – Днем Конституции.

«Азербайджано-польские отношения имеют богатую историю и добрые традиции. Верю, что поддержание существующего высокого уровня наших межгосударственных политических взаимоотношений послужит крепкой основой продолжительного углубления двустороннего сотрудничества в экономической и культурной областях», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева.

И.Алиев пожелал А.Дуде крепкого здоровья и успехов в деятельности и благополучия и процветания польскому народу.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]