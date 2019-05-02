Эстония ужесточает правила обращения криптовалют

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило разработанные министерством финансов законы о борьбе с финансированием отмывания денег, терроризмом и о государственной пошлине.

По мнению главы финансового ведомства Мартина Хельме важным, но не последним шагом в этом направлении должно стать ужесточение условий обращения с виртуальной валютой и предоставления услуг виртуального кошелька, сообщила пресс-служба правительства.

"Банковский сектор извлек болезненный урок и теперь нам следует заняться новыми международными рисками, из которых связанный с криптовалютой риск является одним из самых важных", - отметил министр.

Он подчеркнул, что борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов приступившего в понедельник к работе нового правительства и что ей будет уделено особое внимание.

Так, будут изменены условия получения лицензии для предприятий, занимающихся обменом виртуальной валюты на деньги и наоборот, а также лицензии провайдера услуги виртуального кошелька.

Бюро данных по отмыванию денег при выдаче лицензий будет проверять биографию и репутацию членов правления предприятия. Иностранное предприятие для получения лицензии должно будет открыть в Эстонии филиал. Госпошлина за лицензию вырастет с 345 до 3300 евро.

Уже обладающие лицензией предприятия должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями обновленного законодательства.