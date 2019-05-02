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Дальнее зарубежье 02.05.2019 17:11

Эстония ужесточает правила обращения криптовалют

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило разработанные министерством финансов законы о борьбе с финансированием отмывания денег, терроризмом и о государственной пошлине.

По мнению главы финансового ведомства Мартина Хельме важным, но не последним шагом в этом направлении должно стать ужесточение условий обращения с виртуальной валютой и предоставления услуг виртуального кошелька, сообщила пресс-служба правительства.

"Банковский сектор извлек болезненный урок и теперь нам следует заняться новыми международными рисками, из которых связанный с криптовалютой риск является одним из самых важных", - отметил министр.

Он подчеркнул, что борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов приступившего в понедельник к работе нового правительства и что ей будет уделено особое внимание.

Так, будут изменены условия получения лицензии для предприятий, занимающихся обменом виртуальной валюты на деньги и наоборот, а также лицензии провайдера услуги виртуального кошелька.

Бюро данных по отмыванию денег при выдаче лицензий будет проверять биографию и репутацию членов правления предприятия. Иностранное предприятие для получения лицензии должно будет открыть в Эстонии филиал. Госпошлина за лицензию вырастет с 345 до 3300 евро.

Уже обладающие лицензией предприятия должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями обновленного законодательства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]