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СНГ 02.05.2019 17:32

Пожар в иркутском ТРЦ "Сильвермолл", вероятно, произошел в результате поджога - МЧС

Основной версией причины пожара в торгово-развлекательном центре "Сильвермолл" в Иркутске стал поджог, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Как отмечается в сообщении, дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС установили, что пожар начался на кровле снаружи здания.

"Точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствуют электросети, нагревательные и другие электроприборы. Из очага пожара экспертами был изъят горевший утеплитель со следами нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит определить горючее вещество. Таким образом, основной версией возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.

Следственные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в четверг днем в пожарную охрану Иркутска поступило сообщение о возгорании в крупнейшем в городе торгово-развлекательном центре "Сильвермолл". На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около 2 тыс. посетителей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля здания на площади 20 кв. метров.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПОЖАР, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]