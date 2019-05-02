Основной версией причины пожара в торгово-развлекательном центре "Сильвермолл" в Иркутске стал поджог, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.
Как отмечается в сообщении, дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС установили, что пожар начался на кровле снаружи здания.
"Точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствуют электросети, нагревательные и другие электроприборы. Из очага пожара экспертами был изъят горевший утеплитель со следами нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит определить горючее вещество. Таким образом, основной версией возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.
Следственные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что в четверг днем в пожарную охрану Иркутска поступило сообщение о возгорании в крупнейшем в городе торгово-развлекательном центре "Сильвермолл". На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около 2 тыс. посетителей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля здания на площади 20 кв. метров.
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