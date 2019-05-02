Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.05.2019 17:48

Глава Минсвязи Белоруссии сомневается в возможности отмены роуминга с РФ в этом году

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган видит препятствия для отмены роуминга с Россией к концу текущего года.

"Не готов ответить, что это будет в этом году", - сказал К.Шульган, обратив внимание, что Европейский союз шел к такому решению более 7 лет.

По его словам, "работа идет". Так, в дополнение к ранее подготовленному варианту по решению этой задачи совместно с российской стороной проработан еще один.

"Мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", - сказал К.Шульган.

По мнению главы Минсвязи, работа по отмене роуминга должна идти плавно и поэтапно, чтобы оценить влияние решений на отрасль. "Отменить, конечно, можно. Но не хотелось бы нарушить ту систему, которую мы создали в республике", - заметил он.

"Это должна быть скоординированная работа (операторов и регуляторов - ИФ), которая позволит с наименьшими потерями добиться необходимого результата", - заявил глава Минсвязи.

При этом К.Шульган обратил внимание на то, что "отмена роуминга может восприниматься по-разному". "Предлагалось якобы установить ноль (рублей - ИФ) за входящие. Прокомментирую так: белорусов, находящихся в роуминге в среднем 1 млн, а россиян, которые приезжают к нам, 5 млн. Вот этот ноль (рублей - ИФ) пяти миллионов ложится на оплату десятью миллионами белорусских абонентов. И наш 1 млн в России точно так же распределяется на порядка 80 млн абонентов той стороны", - добавил министр.

"Механизм есть, он даже предложен в нашем варианте до нуля (рублей за входящие - ИФ), который мы сейчас готовимся направить российской стороне", - добавил К.Шульган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, РОУМИНГ


Похожие новости


Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование Экспорт нефти из РФ в направлении Белоруссии идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ Лукашенко назвал Россию опорой суверенитета Беларуси Россия передала Белоруссии предложения по интеграции, Минск думает - Медведев Перекрытие Белоруссией "Дружбы" - нецелесообразный форс-мажор, у РФ есть варианты переориентации на порты - Новак Вопрос о выделении кредита в $600 млн Белоруссии находится "в проработке" - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]