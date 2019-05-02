Глава Минсвязи Белоруссии сомневается в возможности отмены роуминга с РФ в этом году

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган видит препятствия для отмены роуминга с Россией к концу текущего года.

"Не готов ответить, что это будет в этом году", - сказал К.Шульган, обратив внимание, что Европейский союз шел к такому решению более 7 лет.

По его словам, "работа идет". Так, в дополнение к ранее подготовленному варианту по решению этой задачи совместно с российской стороной проработан еще один.

"Мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", - сказал К.Шульган.

По мнению главы Минсвязи, работа по отмене роуминга должна идти плавно и поэтапно, чтобы оценить влияние решений на отрасль. "Отменить, конечно, можно. Но не хотелось бы нарушить ту систему, которую мы создали в республике", - заметил он.

"Это должна быть скоординированная работа (операторов и регуляторов - ИФ), которая позволит с наименьшими потерями добиться необходимого результата", - заявил глава Минсвязи.

При этом К.Шульган обратил внимание на то, что "отмена роуминга может восприниматься по-разному". "Предлагалось якобы установить ноль (рублей - ИФ) за входящие. Прокомментирую так: белорусов, находящихся в роуминге в среднем 1 млн, а россиян, которые приезжают к нам, 5 млн. Вот этот ноль (рублей - ИФ) пяти миллионов ложится на оплату десятью миллионами белорусских абонентов. И наш 1 млн в России точно так же распределяется на порядка 80 млн абонентов той стороны", - добавил министр.

"Механизм есть, он даже предложен в нашем варианте до нуля (рублей за входящие - ИФ), который мы сейчас готовимся направить российской стороне", - добавил К.Шульган.