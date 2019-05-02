Банки Уолл-стрит ожидают цену нефти Brent около $70 за баррель в 2019 г - WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит в апреле повысили прогнозы цен на нефть на 2019 год после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении не продлевать действовавшие до 2 мая исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.
Теперь эксперты полагают, что марка Brent будет стоить в среднем в этом году в районе $70 за баррель против ожидавшихся месяц назад $68 за баррель, прогнозируют представители десяти инвестиционных банков. Для североамериканского сорта WTI оценка средней стоимости была повышена до $61,5 за баррель с почти $60 за баррель в марте.
"После отмены исключений из иранских санкций мы предполагаем, что дефицит на рынке нефти в этом году будет несколько больше, чем ожидалось раньше", - заявили аналитики Morgan Stanley.
В настоящее время банк прогнозирует, что к концу года добыча иранской нефти упадет примерно до 2,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,7 млн б/с в марте.
Согласно данным Международного энергетического агентства, экспорт иранской нефти в марте составлял 1,1 млн б/с против около 2,3 млн б/с в июне 2018 года, то есть вскоре после того, как администрация Д.Трампа заявила о выходе из ядерной сделки.
В 2020 году банковские аналитики Уолл-стрит прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $68 за баррель и WTI - около $62 за баррель. Оба показателя не изменились за последний месяц.
Цены на нефть подскочили примерно на 30% с начала текущего года.
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