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Дальнее зарубежье 02.05.2019 18:03

Американская ракета New Shepard отправилась в суборбитальный полет

В США произведен успешный старт многоразовой частной ракеты New Shepard, сообщила компания-разработчик Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Запуск 18-метровой ракеты, предназначенной в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен в 16:35 мск со стартовой площадки в западном Техасе.

Это уже 11 испытательный запуск ракеты. На ее борту находится аппаратура и материалы для проведения 38 научных исследований, в том числе девяти - в интересах NASA.

В частности, будет протестирована технология 3D-печати, которая позволит впервые создавать металлические детали в космосе, проведены биомедицинские исследования, а также испытана центрифуга для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт.

Компания Blue Origin планирует, что до конца года ракета New Shepard совершит первый полет с человеком на борту.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в 200-300 тыс. долл.

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Тэги: США, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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