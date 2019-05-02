Американская ракета New Shepard отправилась в суборбитальный полет

В США произведен успешный старт многоразовой частной ракеты New Shepard, сообщила компания-разработчик Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.
Запуск 18-метровой ракеты, предназначенной в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен в 16:35 мск со стартовой площадки в западном Техасе.
Это уже 11 испытательный запуск ракеты. На ее борту находится аппаратура и материалы для проведения 38 научных исследований, в том числе девяти - в интересах NASA.
В частности, будет протестирована технология 3D-печати, которая позволит впервые создавать металлические детали в космосе, проведены биомедицинские исследования, а также испытана центрифуга для моделирования лунной и марсианской гравитации.
Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.
После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.
Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.
Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт.
Компания Blue Origin планирует, что до конца года ракета New Shepard совершит первый полет с человеком на борту.
Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в 200-300 тыс. долл.
Территориальная целостность Азербайджана должна быть восставлена – президент Алиев
Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с Японией
Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей
Башнефть в 2019 году планирует бурение первой поисковой скважины в Мьянме
Роснефть и CNPC все еще обсуждают параметры НПЗ в Тяньцзине
Падение нефтяного рынка усилилось, WTI на минимуме с 1 апреля
В Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Баку лидирует у российских туристов на майские праздники - ТурСтат
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР