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Финансы 02.05.2019 17:40

Служба финмониторинга Азербайджана в 2018г получила свыше 550 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям

Служба финансового мониторинга (СФМ) в 2018 году получила 552,297 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в СФМ.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Служба получила 469,151 тыс. сведений. Таким образом, за 2018 год количество сведений по подозрительным и текущим операциям, полученных СФМ, увеличилось на 17,7%.

Свыше половины сведений (63,5%) пришлись на текущие операции, 31,2% - на операции с высоким риском, 0,3% - на подозрительные операции, еще 5% - на прочие операции.

Как сообщалось, президент Ильхам Алиев 25 мая 2018 года подписал указ о создании публичного юридического лица «Служба финансового мониторинга».

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СФМ, СВЕДЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]