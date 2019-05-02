Служба финмониторинга Азербайджана в 2018г получила свыше 550 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям

Служба финансового мониторинга (СФМ) в 2018 году получила 552,297 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в СФМ.
Как сообщалось ранее, в 2017 году Служба получила 469,151 тыс. сведений. Таким образом, за 2018 год количество сведений по подозрительным и текущим операциям, полученных СФМ, увеличилось на 17,7%.
Свыше половины сведений (63,5%) пришлись на текущие операции, 31,2% - на операции с высоким риском, 0,3% - на подозрительные операции, еще 5% - на прочие операции.
Как сообщалось, президент Ильхам Алиев 25 мая 2018 года подписал указ о создании публичного юридического лица «Служба финансового мониторинга».
А. Мамедов
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