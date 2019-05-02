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Дальнее зарубежье 02.05.2019 17:36

Лавров не знает, как можно совместить позиции РФ и США по Венесуэле

Россия и США условились продолжать контакты по Венесуэле, однако позиции стран несовместимы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились контакты продолжать, в том числе и по Венесуэле, но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны - наши, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны - позицию США, которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны", - заявил он журналистам в Ташкенте.

"Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы", - подчеркнул министр.

При этом С.Лавров, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с М.Помпео, сказал: "Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призвал не вмешиваться".

"Ну, он это сделал", - добавил российский министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]