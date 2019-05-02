Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в связи восхождением на престол 126-го императора Японии Нарухито, сообщает сайт главы государства.
«Уровень отношений, складывающийся между Азербайджаном и Японией, вызывает удовлетворение. Надеюсь, что дружеские связи между нашими странами, охватывающее различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, и впредь будут развиваться и расширяться на благо наших народов», - сказано в тексте поздравления.
И.Алиев пожелал императору счастья, крепкого здоровья и успехов в его деятельности во имя процветания японского народа.
Р.Бабаев
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