Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в связи восхождением на престол 126-го императора Японии Нарухито, сообщает сайт главы государства.

«Уровень отношений, складывающийся между Азербайджаном и Японией, вызывает удовлетворение. Надеюсь, что дружеские связи между нашими странами, охватывающее различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, и впредь будут развиваться и расширяться на благо наших народов», - сказано в тексте поздравления.

И.Алиев пожелал императору счастья, крепкого здоровья и успехов в его деятельности во имя процветания японского народа.

Р.Бабаев