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Внешняя политика 02.05.2019 17:54

Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в связи восхождением на престол 126-го императора Японии Нарухито, сообщает сайт главы государства.

«Уровень отношений, складывающийся между Азербайджаном и Японией, вызывает удовлетворение. Надеюсь, что дружеские связи между нашими странами, охватывающее различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, и впредь будут развиваться и расширяться на благо наших народов», - сказано в тексте поздравления.

И.Алиев пожелал императору счастья, крепкого здоровья и успехов в его деятельности во имя процветания японского народа.

Р.Бабаев

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]