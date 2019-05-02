Узбекистан выбрал место для строительства АЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что страна определилась с площадкой для строительства АЭС.

"Президент Мирзиёев сегодня выразил удовлетворение тем, как этот проект развивается, сообщил, что удалось договориться о площадке, это была очень важная фаза в этой работе", - сказал С.Лавров журналистам.

Он отметил, что в ближайшее время состоятся консультации представителей Росатома с коллегами из Узбекистана.

Первый замминистра энергетики страны Журабек Мирзамахмудов 15 апреля сообщил журналистам, что Узбекистан в течение месяца определится с площадкой для АЭС.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тыс. МВт, в том числе общая мощность 38 электростанций АО "Узбекэнерго" - 12,1 тыс. МВт (оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства).

Как сообщалось, Узбекистан планирует строительство АЭС по российскому проекту из двух блоков поколения III+ ВВЭР-1200, соответствующее соглашение с РФ было подписано в сентябре 2018 года.