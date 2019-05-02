Лавров назвал неправдой заявления США о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу

Заявления представителей администрации США о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал покинуть страну во время попытки госпереворота, не соответствуют действительности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если перечислять все, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то: неправда", - сказал С.Лавров журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео, что Н.Мадуро был готов уехать из Венесуэлы на Кубу.
Он отметил, что в ходе состоявшего накануне телефонного разговора М.Помпео "призывал отказаться от поддержки Мадуро", призывал Россию и Кубу не вмешиваться в дела Венесуэлы.
"Я ему ответил, основываясь на нашей проницательной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое", - добавил глава МИД РФ.
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