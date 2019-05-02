Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.05.2019 19:43

Лавров назвал неправдой заявления США о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу

Заявления представителей администрации США о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал покинуть страну во время попытки госпереворота, не соответствуют действительности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если перечислять все, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то: неправда", - сказал С.Лавров журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео, что Н.Мадуро был готов уехать из Венесуэлы на Кубу.

Он отметил, что в ходе состоявшего накануне телефонного разговора М.Помпео "призывал отказаться от поддержки Мадуро", призывал Россию и Кубу не вмешиваться в дела Венесуэлы.

"Я ему ответил, основываясь на нашей проницательной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое", - добавил глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, МАДУРО


Похожие новости


Лавров 2-3 мая посетит Узбекистан, где встретится с президентом Мирзиеевым Лавров не допускает возможности военного столкновения с США в Латинской Америке Своим поведением в Латинской Америке США противопоставляют себя всему миру - Лавров Планы США на "сделку века" по ближневосточному конфликту вызывают глубокую озабоченность - Лавров Лавров: США через своих ставленников добиваются контроля над венесуэльской нефтью Лавров осудил попытки расшатать ситуацию в Алжире

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]