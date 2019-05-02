Падение нефтяного рынка усилилось, WTI на минимуме с 1 апреля

Цены на нефть усилили падение на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась до минимума за месяц.
Снижению цен на нефть способствовали данные о росте запасов и производства нефти в США, а также информация о том, что Россия в апреле снизила добычу меньше, чем требует соглашение с ОПЕК.
Кроме того, возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" свело на нет опасения, связанные с возможными перебоями в экспорте сырья из РФ в Европу.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск в четверг составила $70,60 за баррель, что на $1,58 (2,19%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,99 (3,14%) - до $61,61 за баррель. Цена опускалась до $61,42 за баррель в ходе торгов - минимума с 1 апреля.
Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.
"Запасы нефти в США оказались очень высокими, и еще раньше стало понятно, что Штаты наращивают добычу", - отмечает аналитик Aberdeen Standard Investments Франц Хадсон.
"Я не думаю, что с этого момента можно говорить о возможном росте цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Обязательства России по сделке ОПЕК+ предполагали снижение добычи относительно октября на 228 тыс. б/с.
Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, отмечает, однако, что спад на нефтяном рынке может оказаться краткосрочным, поскольку фокус внимания трейдеров быстро вернется к проблемам в Венесуэле, Иране и Ливии, которые могут ограничить предложение нефти.
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