Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.05.2019 19:23

Падение нефтяного рынка усилилось, WTI на минимуме с 1 апреля

Цены на нефть усилили падение на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась до минимума за месяц.

Снижению цен на нефть способствовали данные о росте запасов и производства нефти в США, а также информация о том, что Россия в апреле снизила добычу меньше, чем требует соглашение с ОПЕК.

Кроме того, возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" свело на нет опасения, связанные с возможными перебоями в экспорте сырья из РФ в Европу.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск в четверг составила $70,60 за баррель, что на $1,58 (2,19%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,99 (3,14%) - до $61,61 за баррель. Цена опускалась до $61,42 за баррель в ходе торгов - минимума с 1 апреля.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.

"Запасы нефти в США оказались очень высокими, и еще раньше стало понятно, что Штаты наращивают добычу", - отмечает аналитик Aberdeen Standard Investments Франц Хадсон.

"Я не думаю, что с этого момента можно говорить о возможном росте цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Обязательства России по сделке ОПЕК+ предполагали снижение добычи относительно октября на 228 тыс. б/с.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, отмечает, однако, что спад на нефтяном рынке может оказаться краткосрочным, поскольку фокус внимания трейдеров быстро вернется к проблемам в Венесуэле, Иране и Ливии, которые могут ограничить предложение нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Банки Уолл-стрит ожидают цену нефти Brent около $70 за баррель в 2019 г - WSJ Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $71,53 за баррель Нефть дешевеет в четверг из-за данных о запасах в США, Brent у $71,88 за баррель Цены на нефть перешли к росту, Brent приблизилась к $73 за баррель Нефть дешевеет утром во вторник, Brent торгуется у $71,76 за баррель Цены на нефть снижаются на заявлениях Трампа, Brent торгуется ниже $72 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]