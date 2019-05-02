Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.05.2019 20:04

Венесуэльская оппозиция пыталась переманить на свою сторону министра обороны и главу президентской гвардии - газета

Венесуэльская оппозиция в течение нескольких недель вела тайные переговоры с некоторыми из приближенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью превратить их в своих союзников, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

"Они составили весьма полный план", - цитирует газета неназванного представителя администрации.

При этом, по уверениям источников, США непосредственно не были вовлечены в секретные переговоры оппозиции и представителей венесуэльских властей.

"Мы были осведомлены об этих усилиях, начавшихся примерно два месяца назад. Иногда они казались серьезными, а иногда - нет", - заявил газете другой сотрудник администрации.

По его словам, однако, за последние недели стало ясно, что оппозиция "достигает соглашения" с главой Минобороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом и командующим президентской гвардией Иваном Эрнандесом.

В частности, В.П.Лопесу с другим деятелям режима предлагалось подписать документ с выражением верности венесуэльской конституции, опираясь на которую, ранее оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы объявила недействительным переизбрание Н.Мадуро на пост президента страны. В свою очередь людям, перешедшим на сторону оппозиции, гарантировали сохранение их постов и прием на службы в новую администрацию страны.

The Washington Post отмечает, что США также давали "уклончивые гарантии" тем, кто желал покинуть Венесуэлу, не чинить им препятствия и даже не мешать им получить доступ к их активам, находящимся за рубежом.

Однако, утверждает газета, в минувший понедельник оппозиции и американская администрация выяснила, что Н.Мадуро известно об этом плане. В результате лидеру оппозиции Х.Гуайдо пришлось действовать на опережение.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Демонстрации также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Также 30 апреля советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призывал сподвижников президента Венесуэлы Н.Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо". Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы В.П.Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией И.Эрнандесу.

Позднее во вторник Дж.Болтон также утверждал, что и В.П.Лопес и ряд других ключевых соратников президента Н.Мадуро согласны с необходимостью для Н.Мадуро отказаться от власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПЛАН


Похожие новости


Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против "узурпации власти" в Венесуэле Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти - Гуайдо Помпео потребовал от Каракаса вернуть свободу соратнику Гуайдо Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо намерен выехать на границу с Колумбией для пропуска гуманитарной помощи Ряд европейских стран предоставил венесуэльской оппозиции почти 20 млн долларов на приобретение гумпомощи - Гуайдо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]