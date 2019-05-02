Роснефть и CNPC все еще обсуждают параметры НПЗ в Тяньцзине

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) продолжают обсуждение параметров проекта строительства НПЗ в Тяньцзине (Китай), следует из годового отчета российской компании.
Планируемая мощность Тяньцзиньского НПЗ - 16 млн тонн в год.
В мае 2016 года совет директоров СП "Восток-нефтехимия", в котором "Роснефти" принадлежит 49%, утвердил технологическую конфигурацию НПЗ и комплекса ароматических углеводородов.
Реализация проекта обеспечит выход "Роснефти" на оптовый, мелкооптовый и розничный рынки нефтепродуктов Китая, а также на быстрорастущий и дефицитный рынок нефтехимической продукции Китая и стран региона, рассчитывает российская НК.
Планировалось, что 9,1 млн тонн придется на нефть ВСТО, поставляемую "Роснефтью". Глубина переработки в рамках проекта должна была составить около 95%.
В соответствии с подписанным "Роснефтью" и CNPC в мае 2014 года графиком строительства, НПЗ в Тяньцзине планировалось запустить в конце 2019 года. Проект предусматривает создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, а также розничной сети из 300 АЗС.
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