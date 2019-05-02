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02.05.2019 20:30

Роснефть и CNPC все еще обсуждают параметры НПЗ в Тяньцзине

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) продолжают обсуждение параметров проекта строительства НПЗ в Тяньцзине (Китай), следует из годового отчета российской компании.

Планируемая мощность Тяньцзиньского НПЗ - 16 млн тонн в год.

В мае 2016 года совет директоров СП "Восток-нефтехимия", в котором "Роснефти" принадлежит 49%, утвердил технологическую конфигурацию НПЗ и комплекса ароматических углеводородов.

Реализация проекта обеспечит выход "Роснефти" на оптовый, мелкооптовый и розничный рынки нефтепродуктов Китая, а также на быстрорастущий и дефицитный рынок нефтехимической продукции Китая и стран региона, рассчитывает российская НК.

Планировалось, что 9,1 млн тонн придется на нефть ВСТО, поставляемую "Роснефтью". Глубина переработки в рамках проекта должна была составить около 95%.

В соответствии с подписанным "Роснефтью" и CNPC в мае 2014 года графиком строительства, НПЗ в Тяньцзине планировалось запустить в конце 2019 года. Проект предусматривает создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, а также розничной сети из 300 АЗС.

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Тэги: КИТАЙ, РОСНЕФТЬ, НПЗ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]