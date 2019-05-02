Территориальная целостность Азербайджана должна быть восставлена – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сетует на отсутствие механизма реализации решений Совбеза ООН, в том числе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших оккупированных территорий. Эти резолюции остались на бумаге. Это свидетельствует о том, что иногда резолюции Совбеза ООН не выполняются в течение многих лет. Механизма их реализации или не существует или же он не применяется. В результате земли Азербайджана находятся под оккупацией»,- заявил президент Азербайджана в четверг в Баку на V Всемирном форуме межкультурного диалога.

«В прошлом году мы отметили 27-ю годовщину нашей независимости. За этот период Азербайджан создал современную инфраструктуру, и превратился в развивающуюся страну с четким видением будущего. Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся на протяжении многих лет - это оккупация Армении наших территорий. Более 25 лет Армения продолжает оккупировать нашу историческую землю, Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана»,- сказал И.Алиев.

Глава государства отметил, что это является грубым нарушением международного права. «В отношении азербайджанского народа были проведены этнические чистки и более 1 млн человек насильно покинули свои дома. ОБСЕ дважды направляла миссии на оккупированные территории по установлению фактов, и эти отчеты ясно показывают, что наше историческое наследие и религиозные памятники были уничтожены»,- сказал президент.

И.Алиев также подчеркнул, что Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и решения о территориальной целостности Азербайджана.

«Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, а конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами международного права, уставом ООН, соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Хельсинкским Заключительным актом»,- сказал глава государства.

Б.Рустамбеков