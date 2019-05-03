Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.05.2019 10:31

Полиция в Японии расследует полеты беспилотников вблизи Императорского дворца в Токио

Японская полиция изучает ряд свидетельских показаний о беспилотниках, которые летали в четверг вечером возле Императорского дворца и других мест в Токио, связанных с императорской семьей, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Столичный департамент полиции начал получать сообщения от полицейских подразделений в центре Токио после 8 часов вечера о дронах, пролетающих вблизи Императорского дворца и имения Акасака, где сейчас проживает император Нарухито.

Кроме того, беспилотники были замечены возле домов других членов императорской семьи.

Свидетели также наблюдали дрон рядом с императорским кладбищем Мусасино в Хатиодзи на окраине Токио.

По словам очевидцев, беспилотники имели мигающие красные и белые огни.

Японские законы запрещают эксплуатацию беспилотников в 23 районах Токио, центральных районах городов, густонаселенных районах и вокруг аэропортов. Людям также запрещено запускать дроны ночью в любой точке страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ДРОНЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Sony планирует предоставлять услуги дронов в первой половине 2016 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]