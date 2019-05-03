В европейском командовании НАТО сменится верховный главнокомандующий

Церемония передачи полномочий при смене верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе состоится в пятницу в верховном штабе союзных сил (SHAPE) в Монсе (Бельгия), объявила пресс-служба Североатлантического альянса.
Генерал США Тод Уолтерс примет командование от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти.
В церемонии будет участвовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Североатлантический совет сообщил 15 марта об утверждении командующего ВВС США в Европе и командующего воздушным командованием союзников генерала Т.Уолтерса на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).
SACEUR является одним из двух стратегических командующих НАТО. Он руководит всеми операциями союзников и за их проведение подотчетен Военному комитету НАТО.
По традиции, это американский военачальник, который одновременно является командующим силами США в Европе.
Предшественник Т.Уолтерса генерал Кертис Скапарротти приступил к исполнению своих обязанностей 4 мая 2016 года.
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