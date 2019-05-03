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Дальнее зарубежье 03.05.2019 11:27

Трамп направил кандидатуру на пост постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Президент США Дональд Трамп в четверг официально выдвинул кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда при ООН, теперь ее должен поддержать Сенат, сообщает The Hill.

В случае подтверждения кандидатуры в Сенате К.Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

57-летняя К.Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем, миллиардером, Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне", - написал Д.Трамп в феврале, когда предложил ее кандидатуру.

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Тэги: США, КАНДИДАТ, ООН, КРАФТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]