Помпео подтвердил возможность вооруженного вмешательства США в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США не отказываются от планов возможного решения кризиса в Венесуэле военными средствами.

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро он отметил, что Вашингтон намерен "использовать все дипломатические и политические инструменты, чтобы урегулировать кризис мирным путем и восстановить демократию" в Венесуэле.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Думаю, что в нравственном отношении правильно, что Америка не исключает применение военной силы в том случае, если события будут развиваться таким образом, что не будет другого пути".

М.Помпео напомнил, что накануне президент Дональд Трамп "сказал о нашем подходе к Кубе, ее вызовам, о цене, которую будет платить кубинское руководство, чтобы вынудить его уйти из Венесуэлы".

"Он также был очень, очень четок в том, что военные меры являются мерой, к которой мы готовимся", - сказал госсекретарь.

Д.Трамп 1 мая заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

М.Помпео пояснил в беседе с Б.Шапиро, почему США озабочены вопросом восстановления демократии в Венесуэле.

По его словам, Америке нужны другие демократические государства, которые готовы к вовлечению в свободную торговлю, а также для предотвращения возможного роста потока мигрантов в США.

"Америка также серьезно заинтересована в том, чтобы враждебные ей страны, стремящиеся к созданию рисков для США, такие, как Куба, как Россия, не располагали плацдармом буквально в сотнях миль от наших берегов", - подчеркнул М.Помпео.

В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США.

"Сейчас мы слышим высказывания, что нам следует быть уверенными в том, что нет вторжения (иностранного - ИФ) в Венесуэлу. На деле оно уже существует. Кубинцы вторглись туда некоторое время назад, сейчас за ними последовали русские. Число кубинцев только в структурах безопасности Венесуэлы исчисляется тысячами, русских там сотни, если не больше", - сказал дипломат.

По его утверждению, "мощный аппарат сил безопасности Кубы защищает Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) там, где он прячется".

М.Помпео отметил, что кубинцы "проникли в Венесуэлу глубоко".

"Они контролируют экономику, разграбили страну. Они потребовали, чтобы Венесуэла предоставляла Кубе скидку на нефть в течение многих лет, нанося вред венесуэльскому народу", - заявил американский госсекретарь.

По его словам, "русские тоже присутствуют там, чтобы, в основном, защищать свои экономические интересы".

Как сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, администрация президента США Дональда Трампа ищет способы финансовой поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Они пытаются выяснить, как помочь временному правительству в выплате зарплат и подобных вещах, чтобы можно было заявить: "Мы функционирующее правительство", - сказал CNN старший помощник республиканцев на Капитолийском холме.

По его словам, обсуждения касаются выплат разным людям, в том числе сотрудникам правительства и военным.

По мнению источников телеканала и опрошенных экспертов, США вряд ли будут пытаться доставить деньги в Венесуэлу напрямую, учитывая местную систему ПВО.

Они предположили, что средства могут быть направлены в соседнюю с Венесуэлой страну, такую как Колумбия, а позже переправлены в Каракас.

Экс-чиновник американского казначейства Майкл Добсон предположил, что министерство финансов США может ослабить санкции в отношении государственных компаний Венесуэлы, тем самым направив средства Х.Гуайдо.

Как заявил телеканалу один высокопоставленный чиновник администрации президента, особенно важно помочь лидеру оппозиции сейчас, когда поддержка главы Венесуэлы Н.Мадуро начинает ослабевать.

Кроме того, финансовые поступления важны так как, несмотря на переговоры некоторых ближайших союзников Н.Мадуро с оппозицией, на деле Х.Гуайдо не получил достаточной поддержки военных Венесуэлы, когда заявил о начале заключительной фазы операции "Свобода".

По словам аналитиков, это могло быть вызвано тем, что лидер оппозиции сделал свое заявление на день раньше, чем планировалось.

Ранний шаг оставил высшее руководство в госдепартаменте "действительно застигнутым врасплох и разозленным", - сказал CNN источник, знакомый с государственными дискуссиями о ситуации.

Он также сообщил, что в прошлую пятницу сотрудникам посольства США в Каракасе было сказано подготовиться к возвращению в столицу Венесуэлы, возможно, в течение следующих двух недель, чтобы "вновь открыть" посольство.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Демонстрации также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Также 30 апреля советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призывал сподвижников президента Венесуэлы Н.Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо". Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Ивану Эрнандесу.

Позднее во вторник Дж.Болтон также утверждал, что и В.П.Лопес и ряд других ключевых соратников президента Н.Мадуро согласны с необходимостью для Н.Мадуро отказаться от власти.