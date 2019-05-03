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Дальнее зарубежье 03.05.2019 12:02

Один из лидеров венесуэльской оппозиции рассчитывает на смещение Мадуро за несколько недель

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес заявил в пятницу, что контактировал с военачальниками, заверившими его, что согласны на смещение Николаса Мадуро с поста президента страны.

"В течение более трёх недель я у себя дома проводил встречи с генералами, командирами разных родов войск наших вооружённых сил. И мы согласились, что узурпация должна закончиться", - приводят его слова латиноамериканские СМИ.

"Я ожидаю, что за несколько недель можно будет положить конец узурпации", - добавил он.

Ранее на этой неделе Л.Лопес, находившийся под домашним арестом, бежал и укрылся в посольстве Испании в Каракасе. Он утверждает, что бежать из-под ареста ему помогли военнослужащие.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]