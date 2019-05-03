Один из лидеров венесуэльской оппозиции рассчитывает на смещение Мадуро за несколько недель

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес заявил в пятницу, что контактировал с военачальниками, заверившими его, что согласны на смещение Николаса Мадуро с поста президента страны.

"В течение более трёх недель я у себя дома проводил встречи с генералами, командирами разных родов войск наших вооружённых сил. И мы согласились, что узурпация должна закончиться", - приводят его слова латиноамериканские СМИ.

"Я ожидаю, что за несколько недель можно будет положить конец узурпации", - добавил он.

Ранее на этой неделе Л.Лопес, находившийся под домашним арестом, бежал и укрылся в посольстве Испании в Каракасе. Он утверждает, что бежать из-под ареста ему помогли военнослужащие.