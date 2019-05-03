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Бизнес и законодательство 03.05.2019 10:35

ЕС в июне представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) в июне представит отчет за 2019 год с оценкой бизнес-климата в Азербайджане, отмечается в сообщении представительства ЕС в стране.

"В Баку 13 июня 2019 года пройдет бизнес-форум ЕС-Азербайджан. В ходе форума будет представлен отчет ЕС за 2019 год относительно бизнес-климата в Азербайджане", - отмечает представительство.

В форуме примут участие официальные лица и компании от Азербайджана и ЕС, которые обсудят вопросы развития важных отраслей промышленности, бизнес возможностей и проблем.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, БИЗНЕС/КЛИМАТ, ОТЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]