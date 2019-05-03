ЕС в июне представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) в июне представит отчет за 2019 год с оценкой бизнес-климата в Азербайджане, отмечается в сообщении представительства ЕС в стране.

"В Баку 13 июня 2019 года пройдет бизнес-форум ЕС-Азербайджан. В ходе форума будет представлен отчет ЕС за 2019 год относительно бизнес-климата в Азербайджане", - отмечает представительство.

В форуме примут участие официальные лица и компании от Азербайджана и ЕС, которые обсудят вопросы развития важных отраслей промышленности, бизнес возможностей и проблем.

А.Мамедов