Сотрудничество с НАТО позволяет проводить реформы в ВС Азербайджана – министр обороны

Около десяти азербайджанских офицеров в настоящее время проходят службу в штабах НАТО в рамках программы Североатлантического альянса «Штабные должности партнерства», отмечает министр обороны Закир Гасанов.
«Я особо хочу отметить программу НАТО «Штабные Должности Партнерства». С 2002 года по сегодняшний день в рамках этой программы в общей сложности 24 офицера азербайджанской армии прослужили в различных штабах и структурах НАТО. В настоящее время в штабах НАТО служат 8 наших офицеров», - отмечается в статье З.Гасанова, опубликованной на сайте оборонного ведомства Азербайджана.
Он подчеркнул, что международный опыт, приобретенный азербайджанскими офицерами в рамках этой программы, по возвращении на родину оказывает положительное влияние на их дальнейшую службу. «Полученные в многонациональных структурах знания и умения, интегрируясь в национальный опыт, вносят свой вклад в повышение боеготовности армии», - подчеркнул министр.
З.Гасанов отметил, что различные программы сотрудничества НАТО проявляют себя как эффективное средство для положительных изменений.
«Мы думаем, что стабильность и безопасность Евроатлантического пространства зависит от внутренних реформ, проводимых региональными странами, и международного сотрудничества. Наше непосредственное участие в механизмах партнерства и программах сотрудничества НАТО играет значительную роль в определении рамок для реформ в области обороны и безопасности Азербайджана, а также всего региона и, тем самым укрепляет безопасность как регионального, так и Евроатлантического пространства», - сказал министр обороны Азербайджана.
Р.Бабаев
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