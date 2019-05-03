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Оборона 03.05.2019 10:45

Сотрудничество с НАТО позволяет проводить реформы в ВС Азербайджана – министр обороны

Около десяти азербайджанских офицеров в настоящее время проходят службу в штабах НАТО в рамках программы Североатлантического альянса «Штабные должности партнерства», отмечает министр обороны Закир Гасанов.

«Я особо хочу отметить программу НАТО «Штабные Должности Партнерства». С 2002 года по сегодняшний день в рамках этой программы в общей сложности 24 офицера азербайджанской армии прослужили в различных штабах и структурах НАТО. В настоящее время в штабах НАТО служат 8 наших офицеров», - отмечается в статье З.Гасанова, опубликованной на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Он подчеркнул, что международный опыт, приобретенный азербайджанскими офицерами в рамках этой программы, по возвращении на родину оказывает положительное влияние на их дальнейшую службу. «Полученные в многонациональных структурах знания и умения, интегрируясь в национальный опыт, вносят свой вклад в повышение боеготовности армии», - подчеркнул министр.

З.Гасанов отметил, что различные программы сотрудничества НАТО проявляют себя как эффективное средство для положительных изменений.

«Мы думаем, что стабильность и безопасность Евроатлантического пространства зависит от внутренних реформ, проводимых региональными странами, и международного сотрудничества. Наше непосредственное участие в механизмах партнерства и программах сотрудничества НАТО играет значительную роль в определении рамок для реформ в области обороны и безопасности Азербайджана, а также всего региона и, тем самым укрепляет безопасность как регионального, так и Евроатлантического пространства», - сказал министр обороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]