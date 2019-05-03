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Оборона 03.05.2019 10:52

Азербайджан и Турция отработали на совместных учениях развитие навыков совместных военных операций

В азербайджано-турецких учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк 2019» в окрестностях Баку задействовано порядка 1 тыс. военнослужащих, заявил руководитель учений с азербайджанской стороны полковник Ильгар Лятифов.

Совместные военно-тактические учения Азербайджана и Турции стартовали в Азербайджане 1 мая, они завершаются 3 мая.

«На учениях задействованы около 1 тыс. военнослужащих, около 60 военной техники, 30 артиллерийских установок, около 20 боевых вертолетов», - сообщил И.Лятифов журналистам.

В свою очередь, руководитель учений с турецкой стороны, полковник Мурад Дирик сообщил, что Турция привлекла на учения мотострелковый отряд из 85 военнослужащих.

Основная цель учений - координация взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военных двух стран.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]