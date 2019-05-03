Азербайджан и Турция отработали на совместных учениях развитие навыков совместных военных операций

В азербайджано-турецких учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк 2019» в окрестностях Баку задействовано порядка 1 тыс. военнослужащих, заявил руководитель учений с азербайджанской стороны полковник Ильгар Лятифов.
Совместные военно-тактические учения Азербайджана и Турции стартовали в Азербайджане 1 мая, они завершаются 3 мая.
«На учениях задействованы около 1 тыс. военнослужащих, около 60 военной техники, 30 артиллерийских установок, около 20 боевых вертолетов», - сообщил И.Лятифов журналистам.
В свою очередь, руководитель учений с турецкой стороны, полковник Мурад Дирик сообщил, что Турция привлекла на учения мотострелковый отряд из 85 военнослужащих.
Основная цель учений - координация взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военных двух стран.
Ф.Исазаде
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