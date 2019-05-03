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ТЭК 03.05.2019 10:53

Азербайджан в январе-феврале экспортировал в Турцию около 210 тыс. тонн сырой нефти

Азербайджан в январе-феврале 2019 года экспортировал в Турцию 207 тыс. 85,042 тонны сырой нефти, говорится в материалах Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В январе-феврале 2018 года поставки азербайджанской нефти на турецкий рынок не осуществлялись.

Согласно данным Совета, в феврале 2019 года объем экспорта азербайджанской нефти в Турцию составил 129 тыс. 85,042 тонн. При этом в общем объеме поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Турцию на долю Азербайджана в отчетный месяц пришлось 3,84%.

В целом, в феврале 2019 года Турция импортировала 3 млн 365,548 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, в том числе сырой нефти – 2 млн 342,95 тыс. (рост на 78,3%).

По данным Совета, в январе-феврале 2019 года 443,343 тыс. тонн импортной нефти приобрел НПЗ «STAR», контролируемый компанией SOCAR Turkye Enerji. При этом объем нефти, купленной НПЗ в феврале, составила 383,343 тыс. тонн.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ STAR составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты. В среднесрочный период дополнительные инвестиции в НПЗ составят еще $700 млн.

SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ "STAR" составит $500 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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