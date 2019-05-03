ОПЕК может разрушиться из-за односторонней позиции ее некоторых членов - министр нефти Ирана

Существование Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) находится под угрозой из-за односторонней позиции ее некоторых членов. Об этом, как передает иранское агентство Shana, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо.

"Я сказал господину Баркиндо, что ОПЕК находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых е членов, и эта организация, вероятно, разрушится", - сказал министр после встречи с генсеком картеля.

Он также сказал, что "если определенные члены ОПЕК будут угрожать и подвергать Иран опасности, Иран не будет сдерживать себя, чтобы ответить им".

Ранее сообщалось, что М.Баркиндо, находящийся на нефтегазовой конференции в Тегеране, призвал страны-члены ОПЕК "оставлять паспорта дома перед входом в организацию".

Иран, являющийся одним из создателей ОПЕК, в течение года пытается призвать ОПЕК вынести на повестку заседания организации введение нефтяных санкций США в отношении Ирана, чтобы после их снятия без каких-либо ограничений со стороны ОПЕК нарастить добычу, однако в ответ получает заявления, что ОПЕК не является политической организацией.

Иран также обвинял министерский мониторинговый комитет за исполнением договоренностей ОПЕК+ в том, что он в нарушение своего мандата распределяет квоты повышения нефтедобычи после того, как в мае 2017 года США возобновили санкции против Ирана, что привело к падению нефтедобычи в стране.

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам - "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

Неформальным лидером ОПЕК сейчас является Саудовская Аравия, доля которой в общем объеме добычи ОПЕК сама высокая и занимает около трети.

США со 2 мая 2019 года приняли решение отказаться от ослабления санкций в отношении Ирана, введенного полгода назад, предварительно заручившись поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении необходимого объема поставок нефти на рынок в случае ухода с него иранской нефти.

До июля текущего года страны ОПЕК связаны обязательствами с рядом стран не-ОПЕК, в том числе с Россией, по ограничению нефтедобычи.