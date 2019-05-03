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Внешняя политика 03.05.2019 11:08

НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации

Североатлантический альянс рассчитывает на дальнейшее развитие отношений и углубление военного сотрудничества с Азербайджаном, заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич.

«Хочу признать достижения и прогресс, достигнутый Азербайджаном за последние 25 лет в качестве надежного партнера НАТО, и ту важную роль, которую страна сыграла в укреплении региональной стабильности и поддержании международного мира и безопасности. Уверен, что и Альянс, и Азербайджан будут развивать достигнутое за последние 25 лет и продолжать вносить вклад в это партнерство», - пишет С.Пич в своей статье, посвященной 25-летию сотрудничества с Азербайджаном, опубликованной на сайте министерства обороны.

Он отметил, что Азербайджан является «близким, надежным и ценным партнером НАТО».

«Сегодня наше практическое сотрудничество охватывает многие сферы, начиная от развития потенциала до обеспечения энергетической безопасности, сотрудничества в области обороны и безопасности, строительства оборонного института, гражданского чрезвычайного планирования, научного сотрудничества и общественной дипломатии. Мы стремимся продолжать работать с вами во всех областях, которые вы выбрали», - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.

С.Пич отметил активное участие Азербайджана в операциях и миссиях, проводимых под эгидой НАТО в Косово, Афганистане.

Представитель альянса подчеркнул, что за 25 лет партнерство Азербайджан-НАТО переросло в многогранные отношения. «Наше партнерство укрепилось благодаря участию Азербайджана в рамках Программы расширения военного образования, сотрудничеству с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия в целях развития ваших национальных возможностей по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, а также вовлеченности в партнерской инициативе по взаимодействию, чтобы увеличить совместимость ваших войск», - отметил С.Пич.

Р.Бабаев

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]