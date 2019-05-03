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Бизнес и законодательство 03.05.2019 11:27

В Азербайджане создан институт налогового омбудсмена

Приказом министра налогов Азербайджана Микаила Джаббарова в Азербайджане создан институт налогового омбудсмена, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Институт омбудсмена создан для обеспечения надежной защиты прав налогоплательщиков.

"Институт налогового омбудсмена позволит решать обращения налогоплательщиков в досудебном порядке и поможет регулировать их отношения с налоговыми органами в формате взаимного сотрудничества. Согласно приказу, налоговым омбудсменом назначен советник министра Эльчин Мамедов", - отметили в министерстве.

При этом Э. Мамедов продолжит исполнять обязанности советника министра налогов.

А.Мамедов

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Тэги: ОМБУДСМЕН, НАЛОГОВЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]