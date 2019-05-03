Приказом министра налогов Азербайджана Микаила Джаббарова в Азербайджане создан институт налогового омбудсмена, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
Институт омбудсмена создан для обеспечения надежной защиты прав налогоплательщиков.
"Институт налогового омбудсмена позволит решать обращения налогоплательщиков в досудебном порядке и поможет регулировать их отношения с налоговыми органами в формате взаимного сотрудничества. Согласно приказу, налоговым омбудсменом назначен советник министра Эльчин Мамедов", - отметили в министерстве.
При этом Э. Мамедов продолжит исполнять обязанности советника министра налогов.
А.Мамедов
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