Инфляция в Иране усилилась в апреле до максимума с 1995г

Инфляция в Иране в апреле усилилась до 51,4% в годовом выражении с 47,5% в предыдущий месяц; по данным TradingEconomics, темпы инфляции были самыми высокими с декабря 1995 года.

В том числе ускорился рост цен на жилье и услуги ЖКХ (с 24,3% до 25,3%), продукты питания и напитки (с 73,2% до 84,4%), мебель и предметы домашнего обихода (с 78,3% до 80,1%), одежду и обувь (с 55,5% до 57,8%).

Вместе с тем замедлилось повышение стоимости транспортных услуг (с 54,9% до 52,5%) и развлечений (с 73,4% до 72%).

Потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем увеличились в апреле на 4% после подъема на 3,9% в марте.

Рекордно высокая инфляция была зафиксирована в Иране в мае 1995 года на уровне 59,02%, тогда как средние темпы с 1957 по 2018 год составляли 13,99%.

В конце апреля Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал усиление среднегодовой инфляции в Иране в 2019 году до 40-50% на фоне американских санкций. В рамках того же прогноза ожидалось, что сокращение ВВП усилится с 4% в 2018 году до 6% в 2019 году, но рост начнет постепенно восстанавливаться уже в 2020 году.

До того, как Вашингтон объявил о намерении прекратить действие разрешений на закупки иранской нефти для ряда стран в исключительном порядке, МВФ ожидал, что среднегодовая инфляция в Иране составит 37%.

Для того чтобы сбалансировать госбюджет Ирана, в 2019 году цены на нефть должны подняться до $125,6 за баррель. В 2017 году было достаточно $64,8 за баррель, в 2018 году - уже $113,8 за баррель. Нефть Brent в пятницу торгуется чуть выше $70 за баррель.