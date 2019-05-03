Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии

Мощный циклон "Фани" ударил по восточному побережью Индии, принеся с собой порывы ветра скоростью порядка 175 километров в час и ливни, передает BBC.
Первый удар циклона на себя принял штат Одиша. В штате идут сильные ливни. Ожидается, что скорость ветра циклона в туристическом городе Пури и в близлежащих территориях может достичь порядка 200 километров в час.
В некоторых районах штата уже наблюдаются небольшие затопления. Ветер рушит деревья и крыши домов.
В преддверии удара циклона в Одише эвакуировали более 1 млн жителей в специальные убежища. В связи с циклоном были отменены авиарейсы, а также прервано железнодорожное движение. Закрыты школы и госучреждения. Также на восточном побережье Индии закрыты три порта.
Также сотни тысяч человек эвакуировали в штате Западная Бенгалия, где также ожидается циклон. Там также закрыли аэропорты, вокзалы и перекрыли некоторые шоссе.
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Парагваем об отмене виз для владельцев диппаспортов
НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации
Азербайджан и Турция отработали на совместных учениях развитие навыков совместных военных операций
Денежная масса в Азербайджане в I квартале увеличилась на 0,6%
Денежная база в Азербайджане за январь-апрель 2019г сократилась на 0,5%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-апреле увеличились на 2,9%
Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня
Минтруда Азербайджана перечислил на счета участников Второй мировой войны единовременную матпомощь
Азеригаз в 2009-2019гг газифицировало свыше 2,3 тыс. населенных пунктов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР