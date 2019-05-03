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Дальнее зарубежье 03.05.2019 12:15

Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии

Мощный циклон "Фани" ударил по восточному побережью Индии, принеся с собой порывы ветра скоростью порядка 175 километров в час и ливни, передает BBC.

Первый удар циклона на себя принял штат Одиша. В штате идут сильные ливни. Ожидается, что скорость ветра циклона в туристическом городе Пури и в близлежащих территориях может достичь порядка 200 километров в час.

В некоторых районах штата уже наблюдаются небольшие затопления. Ветер рушит деревья и крыши домов.

В преддверии удара циклона в Одише эвакуировали более 1 млн жителей в специальные убежища. В связи с циклоном были отменены авиарейсы, а также прервано железнодорожное движение. Закрыты школы и госучреждения. Также на восточном побережье Индии закрыты три порта.

Также сотни тысяч человек эвакуировали в штате Западная Бенгалия, где также ожидается циклон. Там также закрыли аэропорты, вокзалы и перекрыли некоторые шоссе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЦИКЛОН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]