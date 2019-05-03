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Дальнее зарубежье 03.05.2019 12:31

Посол США в ФРГ снова намекает на санкции из-за Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь намекнул на санкции, которые США могут ввести в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода "Nord Stream 2".

"С американской точки зрения газопровод обеспечит не только газ, но и повышенный риск санкций", - сказал Р.Гренелл в интервью немецкому изданию "Фокус". Он в очередной раз заявил, что, по его мнению, европейские страны ставят себя в зависимость от европейского газа.

Р.Гренелл уже не первый раз публично демонстрирует в Берлине позицию своей страны по газопроводу. В январе он даже направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода Nord Stream 2.

Позднее газета "Хандельсблатт" со ссылкой на собственные источники отмечала, что в МИД ФРГ расценили это письмо как провокацию.

Накануне глава Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому информагентству "Дпа" подтвердила позицию партии по проекту "Северный поток 2". "Неважно, нравится нам это или нет - мы поддерживаем этот проект", - сказала А.Крамп-Карренбауэр.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду.

Компания-оператор подала апелляцию на это решение.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]