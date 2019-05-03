Слушания в Международном трибунале по делу о задержанных украинских моряках состоятся 10 мая и без участия России - МИД Украины

Отказ России участвовать в слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по иску Украины о применении временных мер по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках не приведет к их отмене, заявляют в МИД Украины.
"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков, как того предусматривает Конвенция ООН по морскому праву.
Она добавила, что решение Трибунала будет принято уже до конца мая. Также уже во время слушаний будут доступны письменные документы и расшифровка выступлений.
"Даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения трибунала", - резюмировала Е.Зеркаль.
Как сообщалось, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
МИД Украины сообщал, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.
16 апреля МИД России выступил с заявлением в связи с информацией о задействовании Украиной предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур урегулирования споров в отношении инцидента, связанного с провокацией в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года.
"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", - говорилось в заявлении на сайте ведомства.
Как подчеркивалось в заявлении, "международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа".
18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
В конце ноября украинцев перевезли в Москву.
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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