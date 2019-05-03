Консерваторы и лейбористы теряют мандаты на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии - СМИ

Консервативная партия Британии и партия лейбористов теряют контроль над местными советами по итогам региональных выборов в Англии и Северной Ирландии, сообщает в пятницу BBC.
Так, по итогам выборов, состоявшихся в четверг, по оценкам BBC, консерваторы могут потерять до 800 мандатов в местных советах. По итогам промежуточных подсчетов голосов, партия под руководством премьер-министра страны Терезы Мэй уже потеряла 440 кресел в советах и в целом контроль над 18 советами.
По мнению председателя партии, министра без портфеля Брэндона Льюиса, такие потери свидетельствуют о том, что британцы "по горло сыты" неопределенностью с Brexit. "Они хотят, чтобы мы уже, наконец, это сделали", - считает он.
Лейбористы, по предварительным итогам, теряют контроль над тремя советами, а также порядка 80 мандатов.
"Для многих людей эти выборы - первая возможность выразить свою фрустрацию (из-за ситуации с выходом Британии из ЕС - ИФ), и две основные партии приняли на себя этот удар", - заявил в интервью радио BBC 4 лейборист, член палаты общин Эндрю Гвинн.
В свою очередь, партия либеральных демократов уже получила 300 мест и контроль над 8 советами, отмечает BBC, а партия "зеленых" - порядка 40 мест. Кроме того, широкую поддержку получили независимые кандидаты.
Выборы проводились в 248 английских советах и в 11 советах в Северной Ирландии. В Уэльсе и в Шотландии выборы не проводились.
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