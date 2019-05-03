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Регион 03.05.2019 13:15

Грузинская полиция задержала 85-летнего пенсионера, застрелившего сына, невестку и двух соседей

В Грузии по обвинению в убийстве четырех человек полицией задержан 85-летний пенсионер, сообщает МВД Грузии.

Как сообщает ведомство, убийство четырех человек было совершено в пятницу утром в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета (край Кахети).

По данным МВД, пожилой мужчина несколькими выстрелами из огнестрельного оружия нанес смертельные ранения сыну, невестке и двум соседям - женщине и ее сыну.

В МВД отмечают, что в результате стрельбы также ранения получила супруга задержанного. Сообщается, что мужчина после совершенного убийства угрожал и другим лицам.

Полиция выясняет детали произошедшего. В МВД пока воздерживаются называть возможные причины, побудившие пожилого мужчину устроить стрельбу.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что для задержания "стрелка" полицейским пришлось вызывать спецназ, так как мужчина отказывался выходить из дома. В беседах с журналистами очевидцы предположили, что конфликт мог возникнуть на бытовой почве.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УБИЙСТВО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]