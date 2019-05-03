Прибыль Adidas в I квартале превысила ожидания, акции подорожали до рекорда

Германская Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2019 года на 17,1%, существенно больше ожиданий рынка, несмотря на замедлившийся рост выручки.

Акции Adidas подорожали до рекорда в ходе торгов в пятницу после публикации квартальных результатов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте поднялась до 632 млн евро по сравнению с 540 млн евро за тот же период прошлого года. Чистая прибыль от продолжающихся операций поднялась на 16,5% - до 631 млн евро.

Выручка увеличилась на 6,1% и достигла 5,88 млрд евро. Без учета изменения курсов обмена валют повышение составляло 4%.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 567 млн евро при выручке в 5,8 млрд евро, сообщает CNBC.

Рентабельность Adidas по операционной прибыли поднялась на 1,4 процентного пункта, до 14,9%.

"Начало года было успешным, - приводятся в пресс-релизе слова CEO компании Каспера Рорстеда. - Мы подтверждаем прогноз на год в целом и сохраняем уверенность в усилении роста выручки во второй половине года".

В 2019 году Adidas по-прежнему ожидает повышения выручки на 5-8% без учета валютных колебаний. Вместе с тем отмечается дефицит поставок спортивной одежды в среднем ценовом сегменте из-за высокого спроса. В связи с этим в I полугодии ожидается рост выручки на 3-4% с усилением к концу года.

Продажи компании в минувшем квартале повысились на 11,2% в Северной Америке и на 15,2% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Латинской Америке выручка упала на 12,7% из-за неблагоприятных валютных курсов - без учета изменений стоимости валют показатель сократился всего на 3,4%. В Западной Европе продажи сократились на 3,3%.

В России и СНГ отмечен рост выручки на 14,5%, до 136 млн евро, а без учета валютных колебаний показатель подскочил на 21,6%.

Продажи бренда Adidas по всему миру повысились на 6,8% (до 5,34 млрд евро), в то время как Reebok - уменьшились на 4,7% (до 420 млн евро).

Курс акций Adidas подскочил в ходе торгов во Франкфурте в пятницу на 7,6%. С начала года капитализация компании выросла более чем на треть, до 46 млрд евро.