Оплата обучения в вузах инвалидов I и II группы будет осуществляться за счет госбюджета Азербайджана

Оплата обучения в вузах инвалидов I-ой и II-ой группы с 2019/2020 учебного года будет осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, за счет средств госбюджета будет осуществляться оплата обучения инвалидов I-ой и II-ой группы, обучающихся на степень бакалавра и магистра, в средних учебных заведениях, а также в магистратуре в системе Академии наук Азербайджана (НАНА).

Кроме этого, данное условие распространяется на лиц с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 18 лет.

А.Азизов