Оплата обучения в вузах инвалидов I и II группы будет осуществляться за счет госбюджета Азербайджана

Оплата обучения в вузах инвалидов I-ой и II-ой группы с 2019/2020 учебного года будет осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, за счет средств госбюджета будет осуществляться оплата обучения инвалидов I-ой и II-ой группы, обучающихся на степень бакалавра и магистра, в средних учебных заведениях, а также в магистратуре в системе Академии наук Азербайджана (НАНА).
Кроме этого, данное условие распространяется на лиц с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 18 лет.
А.Азизов
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