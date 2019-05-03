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Наука и образование 03.05.2019 13:11

Оплата обучения в вузах инвалидов I и II группы будет осуществляться за счет госбюджета Азербайджана

Оплата обучения в вузах инвалидов I-ой и II-ой группы с 2019/2020 учебного года будет осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, за счет средств госбюджета будет осуществляться оплата обучения инвалидов I-ой и II-ой группы, обучающихся на степень бакалавра и магистра, в средних учебных заведениях, а также в магистратуре в системе Академии наук Азербайджана (НАНА).

Кроме этого, данное условие распространяется на лиц с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 18 лет.

А.Азизов

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Тэги: ИНВАЛИДЫ, ОБУЧЕНИЕ, ПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]