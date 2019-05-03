В Азербайджане в 2018 году обезврежено 13 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замминистра

Более 140 фактов торговли людьми выявлено в Азербайджане в 2018 году, заявил заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов.

«В 2018 году в Азербайджане выявлено 144 факта торговли людьми и 35 случаев незаконного использования документов с целью киднеппинга», - подчеркнул В.Эйвазов, выступая в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте) с ежегодным докладом по борьбе с торговлей людьми, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 13 преступных группировок, занимающихся торговлей людьми. «В прошлом году в Азербайджане было обезврежено 13 преступных группировок, в состав которых входили 28 человек», - сказал В.Эйвазов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Азербайджане было обезврежено 8 преступных группировок, занимающихся торговлей людьми, в состав этих групп входили 17 человек.

В отчете МВД отмечается, что в 2018 году завершилось следствие по 27 уголовным делам, возбужденным в отношении 34 человек (29 женщин и пяти мужчин), материалы по которым были направлены для дальнейшего расследования в судебные инстанции. В отношении 23 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры по статьям, предусматривающим наказание за торговлю людьми.

Из объявленных в розыск 51 человек по обвинению в торговле людьми задержано и передано следственным и судебным органам 34 человека.

В 2018 году было выявлено 98 жертв торговли людьми, в том числе 82 женщины и 16 мужчин. Все они являются гражданами Азербайджана: 71 жертва торговли людьми подвергалась эксплуатации в Турции, 20 - в России, три – в Иране, две – в ОАЭ и по одному в Малайзии и Азербайджане.

При этом, 95 пострадавших были помещены в приют МВД, где им оказали медицинскую, психологическую и правовую помощь. 61 жертва траффикинга была направлена в неправительственные организации для оказания им социальных услуг.

Действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) оказал юридическую и психологическую помощь 92 жертвам трафикинга.

Всем жертвам торговли людьми выплачено единовременное пособие в размере 400 манатов, 32 из них трудоустроены, 46 направлены на курсы профессиональной подготовки, 69 возвращены в свои семьи.

25 детей, находящихся на попечении жертв траффикинга, привлечены к различным образовательным программам, 16 детям оказана помощь в получении алиментов.

Отчет национального координатора был принят большинством голосов депутатов.

Р.Бабаев