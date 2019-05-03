В Азербайджане в 2018 году обезврежено 13 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замминистра

Более 140 фактов торговли людьми выявлено в Азербайджане в 2018 году, заявил заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов.
«В 2018 году в Азербайджане выявлено 144 факта торговли людьми и 35 случаев незаконного использования документов с целью киднеппинга», - подчеркнул В.Эйвазов, выступая в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте) с ежегодным докладом по борьбе с торговлей людьми, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 13 преступных группировок, занимающихся торговлей людьми. «В прошлом году в Азербайджане было обезврежено 13 преступных группировок, в состав которых входили 28 человек», - сказал В.Эйвазов.
Как сообщалось ранее, в 2017 году в Азербайджане было обезврежено 8 преступных группировок, занимающихся торговлей людьми, в состав этих групп входили 17 человек.
В отчете МВД отмечается, что в 2018 году завершилось следствие по 27 уголовным делам, возбужденным в отношении 34 человек (29 женщин и пяти мужчин), материалы по которым были направлены для дальнейшего расследования в судебные инстанции. В отношении 23 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры по статьям, предусматривающим наказание за торговлю людьми.
Из объявленных в розыск 51 человек по обвинению в торговле людьми задержано и передано следственным и судебным органам 34 человека.
В 2018 году было выявлено 98 жертв торговли людьми, в том числе 82 женщины и 16 мужчин. Все они являются гражданами Азербайджана: 71 жертва торговли людьми подвергалась эксплуатации в Турции, 20 - в России, три – в Иране, две – в ОАЭ и по одному в Малайзии и Азербайджане.
При этом, 95 пострадавших были помещены в приют МВД, где им оказали медицинскую, психологическую и правовую помощь. 61 жертва траффикинга была направлена в неправительственные организации для оказания им социальных услуг.
Действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) оказал юридическую и психологическую помощь 92 жертвам трафикинга.
Всем жертвам торговли людьми выплачено единовременное пособие в размере 400 манатов, 32 из них трудоустроены, 46 направлены на курсы профессиональной подготовки, 69 возвращены в свои семьи.
25 детей, находящихся на попечении жертв траффикинга, привлечены к различным образовательным программам, 16 детям оказана помощь в получении алиментов.
Отчет национального координатора был принят большинством голосов депутатов.
Р.Бабаев
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Парагваем об отмене виз для владельцев диппаспортов
НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации
Азербайджан и Турция отработали на совместных учениях развитие навыков совместных военных операций
Денежная масса в Азербайджане в I квартале увеличилась на 0,6%
Денежная база в Азербайджане за январь-апрель 2019г сократилась на 0,5%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-апреле увеличились на 2,9%
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ
Самолет из Минвод, запросивший аварийную посадку, благополучно сел в аэропорту Нур-Султана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР