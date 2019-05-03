Порошенко анонсировал закупки Украиной десятков патрульных вертолетов и катеров

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о мерах по укреплению обороноспособности Государственной пограничной службы Украины за счет закупки 22 патрульных катеров и 24 патрульных вертолетов.

"В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса и надежно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы", - сказал П.Порошенко, выступая по случаю дня пограничника в Черкассах в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы им.генерала-майора И.Мамота в пятницу.

Также, по его словам, поставлено задание на закупку вертолетов французского и украинского производства. "В этом и следующем году будут закуплены 24 современных, легких патрульных вертолета", - проинформировал глава государства.

П.Порошенко заявил, что Украина "уверенно формирует европейское лицо пограничной службы", обеспечивает ее способность эффективно работать по стандартам НАТО". Он добавил, что "в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса" в стране реализуются дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину, в том числе в сжатые сроки в пунктах пропуска была развернута система биометрического контроля". По его словам, "важным направлением работы является наращивание морского компонента - развернуто региональное управление морской охраны".