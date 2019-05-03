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Сеул призвал Пхеньян для смягчения санкций сделать видимые шаги по денуклеаризации

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в пятницу призвала Пхеньян продемонстрировать его шаги к денуклеаризации, если КНДР хочет ослабления международных санкций, передают местные СМИ в пятницу.

"Должны быть какие-то видимые, конкретные и существенные действия в этом направлении (денуклеаризации - ИФ), чтобы международное сообщество что-то сделало с санкциями", - заявила она журналистам на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе. Поездка намечена на 8-10 мая.

В конце февраля состоялся второй саммит США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]