Госсекретарь США Помпео на следующей неделе посетит Берлин

Госсекретарь США Майк Помпео 7 мая посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Это будет рабочий визит", - сказала она журналистам в Берлине.

Представитель МИД Райнер Бройль в свою очередь сообщил, что пока не знает, запланирована ли совместная пресс-конференция.