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Дальнее зарубежье 03.05.2019 14:17

Госсекретарь США Помпео на следующей неделе посетит Берлин

Госсекретарь США Майк Помпео 7 мая посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Это будет рабочий визит", - сказала она журналистам в Берлине.

Представитель МИД Райнер Бройль в свою очередь сообщил, что пока не знает, запланирована ли совместная пресс-конференция.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ПОМПЕО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]