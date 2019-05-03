Лукашенко назвал величайшим достижением Белоруссии открытие второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу принял участие в открытии второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, назвав это событие неординарным, поскольку полосу сумели построить белорусские специалисты.

"Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем всё. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать", - заявил А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, что ранее многие специалисты убеждали его, "что это нам не под силу, мы это не сделаем, никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня". "Мы уже почти договорились, но, когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра за $600 млн, я сказал, что тогда не надо нам эта полоса", - рассказал президент.

Однако, по словам главы государства, вскоре он все-таки решил, что новая взлетно-посадочная полоса необходима, однако было решено, что строительством займутся белорусские специалисты.

С возможностями новой взлетно-посадочной полосы А.Лукашенко ознакомился еще в конце апреля: именно по ней самолет главы государства взлетал в направлении Китая и приземлялся на нее по возвращении в Минск.

"Я спросил своего пилота, он говорит: "Я видел такую полосу только в Арабских Эмиратах". Значит, можем. И построили мы ее не за $600 млн, а примерно в три раза дешевле", - отметил президент.

А.Лукашенко напомнил, что в 1990-е годы многие зарубежные инвесторы хотели выкупить все аэропорты страны. "У них глаз горел на этот аэропорт. Я отказался от приватизации всех аэропортов, в том числе этого. Основные ворота страны должны принадлежать государству", - сказал президент.

По его мнению, если бы в те годы Национальный аэропорт Минск был приватизирован, то вряд ли бы он развивался такими темпами.

Длина бетонной взлетно-посадочной полосы составляет 3,7 тыс. м, ширина - 60 м. В рамках проекта также были возведены грузовой перрон и места стоянок воздушных судов, контрольно-пропускные пункты и ряд других объектов инженерной инфраструктуры. Установлены светосигнальное и метеорологическое оборудование, системы видеонаблюдения и раннего предупреждения образования гололеда, объекты управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов.

Благодаря реализации проекта Национальный аэропорт Минск получил возможность принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск началось в октябре 2016 года. Она расположена параллельно действующей взлетно-посадочной полосе на расстоянии 1,8 км.

Проектная стоимость возведения второй ВПП составила свыше Br395 млн.