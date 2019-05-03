Белорусские правозащитники требуют отменить плату за проведение мирных собраний

Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей обеспечить реализацию свободы мирных собраний и отменить плату за их проведение.
"Требования об оплате проведения мирных собраний, связанных с реализацией гражданами страны свободы мирных собраний и выражения своего мнения, являются недопустимой практикой, серьезно ограничивают возможности реализации этих свобод на практике", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правозащитного центра "Весна".
Как отметили правозащитники, соответствующие рекомендации о приведении законодательства в соответствие международным стандартам в области прав человека неоднократно были адресованы Беларуси международными организациями. Среди прочего Комитет по правам человека ООН выражал обеспокоенность тем, что обеспечение медицинских услуг и уборки территории в местах проведения собраний возлагается на их организаторов.
В заявлении правозащитников подчеркнуто, что в связи с введением в стране платы за проведение акций ситуация с реализацией свободы мирных собраний гражданами страны ухудшилась еще больше, поскольку размеры затрат на их проведение, предусмотренные законодательством, представляют собой серьезную помеху в реализации гарантированных конституционных свобод.
В данной связи правозащитники указали и на то, что под действие данной законодательной новации попадают и религиозные собрания, которые традиционно организуются представителями различных религиозных конфессий. "Ограничения в проведении таких собраний приводит и к ограничениям религиозных свобод", - подчеркнули там.
Также в заявлении напоминается, что из-за введения оплаты за мирные собрания в текущем году впервые за более чем 30 лет не состоялось традиционное шествие "Чернобыльский шлях", посвященное годовщине аварии на ЧАЭС. По этой же причине отказались от проведения первомайского собрания и представители независимых профсоюзов.
В связи со сложившейся ситуацией представители правозащитных организаций Беларуси требуют привести закон "О массовых мероприятиях" в соответствие с международными стандартами в области прав человека и отменить оплату за проведение мирных собраний.
Кроме того, правозащитники требуют гарантировать гражданам страны возможность осуществления ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения и прекратить практику привлечения граждан к ответственности за мирную реализацию ими конституционных свобод.
Как сообщалось, правительство Беларуси в начале года утвердило положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия.
В частности, согласно документу организаторы должны оплачивать услуги органов внутренних дел по охране общественного порядка в следующих размерах: 3 базовые величины (Br76,5) - для мероприятия с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин (Br637,5) - для мероприятия с количеством участников от 11 до 100 человек; 150 базовых величин (Br3825)- для мероприятия с количеством участников от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин (Br6375)- для мероприятия с количеством участников более 1000 человек.
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