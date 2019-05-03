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ТЭК 03.05.2019 14:59

Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $70,42 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу, однако снижение замедлилось.

Трейдеры пытаются оценить разнонаправленные рыночные сигналы: с одной стороны это существенный рост запасов и производства нефти в США и менее значительное, чем требует соглашение с ОПЕК, сокращение добычи Россией в апреле, с другой - конфликты в Венесуэле и Ливии, а также ситуация вокруг Ирана, ограничивающие поставки нефти на мировой рынок.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 составляет $70,42 за баррель, что на $0,33 (0,47%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,1 (0,16%) - до $61,71 за баррель.

В четверг истекли сроки исключений, предоставленных США ряду стран для постепенного прекращения закупки иранской нефти на фоне санкций.

Предполагается, что потеря иранского экспорта будет компенсирована Штатами, а также Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК.

Аналитик Facts Global Energy Иман Нассери предупреждает, что увеличение добычи странами ОПЕК для обеспечения рынка нефтью в достаточном объеме после сокращения экспорта Ираном может привести к скачку цен на нефть.

Такой прогноз связан с тем, что наращивание добычи приведет к сокращению объема резервных добывающих мощностей стран ОПЕК до уровня чуть выше 1 млн б/с в третьем квартале с нынешних 2 млн б/с, отмечает эксперт.

Согласно прогнозу И.Нассери, эскалация конфликта США и Ирана приведет к скачку стоимости Brent до $100 за баррель, пишет Dow Jones.

Как сообщило в среду Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.

Тем временем, Россия в апреле сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 197 тыс. баррелей в сутки, не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Обязательства России по сделке ОПЕК+ предполагали снижение добычи относительно октября на 228 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]