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Социум 03.05.2019 15:05

Азеригаз в 2009-2019гг газифицировало свыше 2,3 тыс. населенных пунктов

ПО "Азеригаз" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2009-2019гг газифицировало 2349 населенных пунктов, говорится в сообщении объединения.

"За период 2009-2019гг в Азербайджане проложено новых газопроводов общей протяженностью 51,915 тыс. км, отремонтировано газопроводов общей протяженностью 9,742 тыс. км. Уровень газификации в Азербайджане достиг 95,7%", - отмечается в информации.

По данным Азеригаз, общее число абонентов газа среди населения в настоящее время составляет 2 млн 183 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]