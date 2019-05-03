Азеригаз в 2009-2019гг газифицировало свыше 2,3 тыс. населенных пунктов

ПО "Азеригаз" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2009-2019гг газифицировало 2349 населенных пунктов, говорится в сообщении объединения.
"За период 2009-2019гг в Азербайджане проложено новых газопроводов общей протяженностью 51,915 тыс. км, отремонтировано газопроводов общей протяженностью 9,742 тыс. км. Уровень газификации в Азербайджане достиг 95,7%", - отмечается в информации.
По данным Азеригаз, общее число абонентов газа среди населения в настоящее время составляет 2 млн 183 тыс.
Н.Аббасова
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