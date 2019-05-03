Минтруда Азербайджана перечислил на счета участников Второй мировой войны единовременную матпомощь

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана сообщает о начале процесса выдачи единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, осуществляемой в соответствии с соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева.
«Госфонд социальной защиты при МТСЗН реализует процесс денежного перевода на пенсионные пластиковые карты указанной категории граждан. В большинстве городов и районов республики обеспечен перевод единовременной помощи на банковские счета. В течение сегодняшнего дня этот процесс будет завершен», - отмечается в сообщении Минтруда.
Согласно распоряжению, подписанному президентом 23 апреля 2019 года, участникам ВОВ выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. манат ($588 по текущему курсу), вдовам погибших во ВОВ или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов ($294).
Для обеспечения выдачи материальной помощи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год, выделено 5 млн манатов.
Р.Бабаев
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