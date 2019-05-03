В ЕС призывают гарантов Астаны защищать Идлиб как зону деэскалации

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о риске опасной эскалации в сирийском Идлибе и северной части Хамы в связи с увеличением авиационных бомбардировок этих сирийских областей и напомнил об обязательствах астанинских гарантов.

"В соответствии с Сочинским соглашением, достигнутым в сентябре прошлого года, гаранты Астаны обязались защитить Идлиб как зону деэскалации. Это соглашение необходимо соблюдать: военная эскалация в Идлибе ставит под угрозу жизни более трех миллионов мирных жителей, проживающих в регионе. Она приведет к дальнейшей гуманитарной катастрофе и риску дальнейшей дестабилизации в Сирии и регионе", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Недавние атаки были совершены по густонаселенным районам, домам, медицинским учреждениям и поселениям для внутренне перемещенных лиц. Они привели к еще большему числу смертей и ранений ни в чем не повинных гражданских лиц", - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что все стороны должны в первую очередь защитить жителей Идлиба и обеспечить беспрепятственный, безопасный и надежный гуманитарный доступ к нуждающемуся гражданскому населению, которое переносит слишком сильные страдания.

"Мы продолжаем поддерживать работу специального посланника ООН с целью подлинного и всеобъемлющего политического решения в Сирии. Только политический процесс в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, который уважает свободу и достоинство всего сирийского народа, может привести к прочному урегулированию конфликта", - заявил представитель ЕВС.